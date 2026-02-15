Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в Белграде (ФОТО)

БЕЛГРАД /Trend/ - 15 февраля в столице Сербии Белграде состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Trend, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Республики Сербия Александар Вучич встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены сербской делегации были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а представители государства и правительства Азербайджана – Президенту Александару Вучичу.
