Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в Белграде (ФОТО)

Азербайджан Материалы 15 февраля 2026 15:40 (UTC +04:00)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в Белграде (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Ляман Зейналова
БЕЛГРАД /Trend/ - 15 февраля в столице Сербии Белграде состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Республики Сербия Александар Вучич встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Президенты обошли строй почетного караула.

Члены сербской делегации были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а представители государства и правительства Азербайджана – Президенту Александару Вучичу.

Новость обновляется

