Романтическая интрига на праздник Новруз – к чему привел хитроумный план (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии была представлена знаменитая оперетта "Не та, так эта" выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. Показ был приурочен к празднику Новруз.

Сюжет оперетты разворачивается вокруг богатого, но уже немолодого купца Мешади Ибада, который стремится жениться на молодой девушке Гюльназ. Однако девушка любит другого - студента Сарвара. Чтобы помешать нежеланному браку, Сарвар прибегает к хитроумному плану, в результате которого старый жених оказывается в комичной и неловкой ситуации, а влюблённые добиваются своего счастья. Произведение с юмором и сатирой высмеивает устаревшие общественные нравы, неравные браки и социальные предрассудки.

Дирижёром постановки выступила заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, режиссёром - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев. Концертмейстерами были Нушаба Иса, Роза Салимова и Тофик Шыхиев. Музыкальное сопровождение обеспечили народный артист Эльчин Гашимов (тар), а также заслуженные артисты Эльнур Ахмедов (кяманча) и Эльхан Мансуров (тар).

На сцене были представлены яркие и запоминающиеся образы. Роль Мешади Ибада исполнил народный артист Азер Зейналов, Рустам-бека - народный артист Акрам Поладов. В роли Гюльназ впервые выступила Сема Гамзаева. Образ Сарвара воплотил Аташ Гараев, Санам сыграла заслуженная артистка Гюлюстан Алиева.

Также в постановке приняли участие: в роли Гасангулу-бека - заслуженный артист Алекпер Алиев, Рза-бека - заслуженный артист Турал Агаев, Гасан-бека - Фахмин Ахмедли, Гочу Аскера - заслуженный артист Джахангир Гурбанов. Роль Амбала исполнил Халиг Бекиров, Мешади Газанфара - Садыг Меликов, Балаоглана - Орхан Гусейнов. В образе ханенде выступил заслуженный артист Эльнур Зейналов.

Постановка была представлена на высоком профессиональном уровне и благодаря богатой музыке Узеира Гаджибейли, интересному сценическому решению и мастерству актёрского состава подарила зрителям незабываемый вечер.

