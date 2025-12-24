В Баку состоялся праздничный концерт Вокальной музыкальной школы Фидан Гаджиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт Вокальной музыкальной школы народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой, посвящённый Рождеству, Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира, сообщает Trend Life. Музыкальный вечер стал настоящим торжеством искусства, объединив на одной сцене традиции, молодость и профессионализм.

На открытии было отмечено, что Фидан Гаджиева на протяжении многих лет с честью представляет азербайджанское оперное искусство, выступает на престижных сценах мира, является обладательницей международных наград. Особое внимание было уделено её вкладу в воспитание талантливой молодёжи и подрастающего поколения. Фидан Гаджиева является основателем первого в Азербайджане женского камерного оркестра MEZZO, а также Оперного театра при Вокальной музыкальной школе. Особое место в её творческой деятельности занимает Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, который уже стал важной культурной платформой и вносит значительный вклад в развитие и популяризацию классического искусства.

В этот вечер молодые таланты, выступавшие в сопровождении женского камерного оркестра MEZZO, были встречены яркими овациями зрителей, представив произведения азербайджанских и мировых классиков, а также праздничные песни. Фидан Гаджиева также исполнила ряд музыкальных композиций, что стало одним из самых ярких моментов вечера. Причем, ей аккомпанировал ее сын, юный пианист Чарльз Нейлор. Праздничный вечер завершился гала-выступлением с исполнением легендарного произведения Муслима Магомаева "Азербайджан", объединившей артистов и зрителей в едином эмоциональном порыве. В этот момент зал наполнился чувством гордости, единства и любви к Родине.

На вечере также состоялась премьера новогоднего клипа "Yeni il" ("Новый год", слова - Гюльнар Султанова, музыка - Айнур Адильгызы, режиссёр - Наиль Наибоглу) с участием Фидан Гаджиевой и её воспитанников.

Концерт стал символом продолжения традиций, надежды и светлого будущего, напоминая о том, что музыка способна соединять поколения, вдохновлять и дарить ощущение настоящего праздника.

