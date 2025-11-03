В Азербайджане определены номинанты профессиональной кинопремии Qızıl Pəri – список (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Азербайджанской профессиональной гильдии кинорежиссёров, при поддержке Гильдии актёров Азербайджана и Гильдии продюсеров Азербайджана, Киноакадемия Азербайджана подвела итоги конкурса профессиональной кинопремии Qızıl Pəri (Золотая фея) 2025 года в области кино и телевидения, сообщили Trend Life в пресс-службе оргкомитета премии.
Члены отборочной комиссии Qızıl Pəri в период с 13.10.2025 по 30.10.2025 рассмотрели 420 заявок, поданных на конкурс и кинематографические работы к ним и определили номинантов (кандидатов) на соискание премии в следующем порядке (все номинанты перечислены в алфавитном порядке):
Лучший художественный фильм
1. «Жизнь, кажется, прекрасна» — режиссёр Вагиф Мустафаев
2. «Марьям» — режиссёр Эльчин Мусаоглу
3. «Мраморный холод» — режиссёр Асиф Рустамов
4. «Среди рассыпанных мертвецов» — режиссёр Хилал Байдаров
5. «Тагиев. Нефть» — режиссёр Заур Гасымлы.
Лучший дебют (игровой)
1. «Забор» – режиссер Гулу Аскеров
2. «Полярная звезда» – режиссер Ширин Ахмедов
3. «Прощай, Шмидт!» – режиссёр Али-Саттар Гулиев
4. «Холодное солнце» – режиссер. Эльшан Зейналлы.
Лучший телесериал
1. «Дневник» – режиссер Парвиз Гасанов
2. «Как сон» – режиссер Ровшан Исах
3. «Книга матери» – режиссер Хайям Абдуллазаде
4. «Сезон скорпиона» – режиссер Эмиль Гулиев
5. «Я, Лала и Шерлок Холмс» — режиссер Руфат Шахбазов.
Лучшая режиссерская работа
1. Асиф Рустамов – «Мраморный холод»
2. Вагиф Мустафаев – «Жизнь, кажется, прекрасна»
3. Заур Гасымлы – «Тагиев. Нефть»
4. Хилал Байдаров – «Среди рассыпанных мертвецов»
5. Эльчин Мусаоглу – «Марьям».
Лучший продюсер
1. Али-Саттар Гулиев – «Прощай, Шмидт!» Mozalan
2. Орман Алиев – «Тагиев. Нефть» Baku Media Center
3. Фариз Ахмедов – «Жизнь, кажется, прекрасна» Azerbaijanfilm
4. Хилал Байдаров – «Среди рассыпанных смертей» Ujgarfilm
5. Ялчин Вердиев – «Сезон скорпиона» ITV.
Лучший оригинальный сценарий
1. Вагиф Мустафаев – «Жизнь, кажется, прекрасна»
2. Исмаил Иман, Заур Гасымлы, Асиф Искендерли – «Тагиев. Нефть»
3. Рустам Бабазаде – «Прощай, Шмидт»
4. Хилал Байдаров – «Среди рассыпанных мертвецов»#
5. Эльчин Мусаоглу – «Марьям».
Лучшая операторская работа
1. Октай Намазов, Адиль Аббас – «Мраморный холод»
2. Орхан Аббасов – «Жизнь, кажется, прекрасна»
3. Мамед Османов – «Сезон скорпиона»
4. Надир Мехтиев – «Прощай, Шмидт!»
5. Эльшан Аббасов – «Среди рассыпанных мертвецов».
Лучшая работа художника
1. Азиз Мамедов – «Прощай, Шмидт!»
2. Ариф Нифтиев – «Олимпия»
3. Заур Абдуллаев – «Марьям»
4. Ровшан Мехтиев – «Сугра и ее сыновья»
5 Сабухи Атабабаев – «Тагиев. Нефть».
Лучшая оригинальная музыка
1. Азер Гаджиаскерли – «Марьям»
2. Исфар Сарабский – «Прощай, Шмидт!»
3. Кянан Рустамлы – «Среди рассыпанных мертвецов»
4. Турал Мамедли – «Жизнь, кажется, прекрасна»
5. Этибар Асадлы – "Тагиев. Нефть".
Лучшая актриса
1. Гюнеш Мехдизаде – «Сугра и ее сыновья»
2. Натаван Аббаслы – «Мраморный холод»
3. Парвана Гурбанова – «Как сон» (сериал)
4. Тахмина Рафаэлла – «Марьям»
5. Шалала Шахвеледгызы – «Сезон скорпиона».
Лучший актёр
1. Азер Айдамир – «Прощай, Шмидт!»
2. Гурбан Исмаилов – «Мраморный холод»
3. Нофель Шахлароглу – «Последняя осень»
4. Парвиз Мамедрзаев – «Тагиев. Нефть»
5. Хикмет Рагимов – «Жизнь, кажется, прекрасна»
Лучший короткометражный игровой фильм
1. «Девичья башня» – режиссер Агамехди Агаев
2. «Дрожь» – режиссер Амиль Мамибейли
3. «Красный цвет второй планеты» – режиссер Азер Гулиев
4. «Последнее фото» – режиссер Тюркан Гусейн
5. «Последняя осень» – режиссер Рустам Бабазаде.
Лучший документальный фильм
1. «АНАМА» – режиссер Мурад Ибрагимбеков
2. «Карабах. 30 сезонов в пути» — режиссер Фуад Гулиев
3. «След» – режиссер Ильхам Бархудар
4. «Товарищи по оружию» — режиссер Низами Аббас
5. «Фикрет Амиров» – режиссер Вагиф Мустафаев.
Лучший короткометражный документальный фильм
1. «Дворцы памяти» – режиссер Матлаб Мухтаров
2. «Мы» — режиссер Орман Алиев
3. «Последний» — режиссер Фариз Ахмедов,
4. «Старое радио» — режиссер Мубариз Нагиев
5. «Шуша, ты свободна!» – режиссер Джавидан Шарифов.
Лучшая режиссёрская работа (документальный фильм)
1. Джавидан Шарифов – «Шуша, ты свободна!»
2. Матлаб Мухтаров – «Дворцы памяти»
3. Мубариз Нагиев – «Старое радио»
4. Мурад Ибрагимбеков – «АНАМА»
5. Фариз Ахмедов – «Последний».
Лучший анимационный фильм
1. «Балаш» – режиссер Султан Аббасбейли
2. «В поисках чудес с Тык-Тык ханум
3.Гобустан» — режиссер Султан Аббасбейли
4. «Наргиз» – режиссер Максуд Панахи,
5. «Хадис» – режиссер Назрин Агамалиева.
Лучший телевизионный художественный фильм
1. «Лампа» — режиссер Сабина Хагвердиева,İTV
2. «Не говори» — режиссер Рамин Набиев,İTV
3. «Последний» — режиссер Рамиз Гасаноглу, AzTV
4. «Семейный портрет маслом» — режиссер Сирадж Мустафаев,AzTV
5. «Я вернусь» — режиссер Насими Мамедоглу. AzTV
Лучший телевизионный документальный фильм
1. «Времена года» — режиссер Парвиз Гасанов
2. «Годы с учителем Насиром» — режиссер Бабек Аббасзаде
3. «История с аршинмолчи» — режиссер Руслан Гусейнов, İTV
4. «Оправдание № 1109» — режиссер Эльчин Гасымов, İTV
5. «Фотоснимок истории» — режиссер Эльчин Ибрагимов ATV
Лучший короткометражный документальный телевизионный фильм
1. «Азыхская пещера» — режиссер Мазахир Гашимов, CBC
2. «Здравствуй, Земля» – режиссер Сабина Хагвердиева, İTV
3. «Гырлы Бакы» – режиссер Матлаб Мухтаров, Baku TV
4. «Смешанные с огнём» – режиссер Иман Меджидов, Baku TV
5. «Шаг за шагом по Турции. С Ганирой Пашаевой». – режиссер Э.Кязимова.AzTV
Лучший режиссёр телесериала
1. Парвиз Гасанов – «Времена года»
2. Рамиз Гасаноглу – «Последний»
3. Ровшан Исах – «Как сон»
4. Сабина Хагвердиева – «Лампа» «Здравствуй, Земля»
5. Эмиль Гулиев – «Сезон Скорпиона»
Лучший монтаж
1. Аскер Рагимов – «Жизнь, кажется, прекрасна»
2. Ниджат Гаибов – «Холодное солнце»
3. Рза Аскеров – «Мраморный холод»
4. Рахман Фуркатоглу – «Как сон»
5. Эльшад Рагимов – «Прощай, Шмидт!».
Лучший художник по костюмам
1. Айгюн Махмудова – «Прощай, Шмидт!»
2. Вюсал Рагимов – «Тагиев. Нефть»
3. Сабина Гусейнзаде – «Сезон скорпиона»
4. Туран Азизова – «Я, Лала, а также Шерлок Холмс»
5 Шахин Гасанли – «Мраморный холод».
Лучший художник по гриму
1. Адиля Фаррухова – «Жизнь, кажется, прекрасна»
2. Ирада Гульбабаева – «Прощай, Шмидт!»
3. Севда Зейналова – «Сезон скорпиона»
4. Эльбрус Вахидов – «Мраморный холод»
5. Эльдар Исрафилов – «Я вернусь».
Лучший звукорежиссер
1. Орхан Агаларов – «Мраморный холод»
2. Надир Махмудов – «Сезон скорпиона»
3. Теймур Каримов – «Холодное солнце»
4. Тариэль Гасанзаде – «Жизнь, кажется, прекрасна»
5. Эльчин Алиев – «Как сон».
Лучший фильм-портрет
1. «Во имя народа. Абдул Керим-бек Мехмандаров» - режиссер Явер Рзаев
2. «Он был Харго» — режиссер Тахир Тахирович
3. «Портрет художника – Мир Надыр» – режиссер М.Нагиев
4. «Миллионер» – режиссер Матлаб Мухтаров
5. «Я нашёл нефть. Салманов» – режиссер Гусейн Джавадзаде.
Лучший фильм о кино
1. «Мир Оджагова» — режиссер Иман Меджидов
2. «На остановке надежды» — режиссер Мурад Мурадов
3. «Тайна, преследующая меня» — режиссер Бабек Аббасзаде
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ КИНОАКАДЕМИИ Qızıl Pəri
Лучшая кинематографическая работа для детей
1. «В лагере» — режиссер Галиб Мирзалиев
2. «Потерянный дневник» — режиссер Садагят Каримова
3. «Ранние чувства» — режиссер Нурлан Гасанлы
4. «Я, Лала, а также Шерлок Холмс» — режиссер Руфат Шахбазов
Лучшая студенческая работа (игровой фильм)
1. «Мир тебе» — режиссер Хаял Мамедов
2. «Падший ангел» — режиссер Эльмар Фарзалиев
3. «100 шагов» – режиссер Ширин Ахмедова
4. «Здравствуй, İsa!» – режиссер Самед Агаев
5. «Феномен» — режиссер Севиндж Махмудова
Лучшая студенческая работа (документальный фильм)
1. «Господин лейтенант» – режиссер Гюлистан Алиева
2. «Один миг» – режиссер Алмаз Гасымова
3. «Жизнь с Курой» – режиссер Нигяр Бабаева
4. «Родина прежде всего» – режиссер Александр Гаджиевский
5. «Тень цветов» – режиссер Атахан Алиев
Лучший социальный ролик
1. «Возвращаемся» – режиссер Рашад Эфендиев
2. «8 ноября. ПОБЕДА» – режиссер Ильхам Бархудар
3. «Дислексия» – режиссер Фуад Гулиев
4. «Любовь к Родине» – режиссер Ханлар
5. «Мы никогда тебя не забывали» – режиссер Матлаб Мухтаров
Лучший коммерческий успешный фильм
1. «Зона» – Cinemazadeh – режиссер Джафар Ахундзаде
2. «Хозу 007» – 3CINEMA – режиссер Ильхам Яшароглу
3. «Хозу Джангюден» – 3CINEMA – режиссер Ильхам Яшароглу
4. «Хозу Дае» – 3CINEMA – режиссер Ильхам Яшароглу
5. «Захар тулугу» – O2 Media, YÜZProduction – режиссер Талех Юзбеков.
* Вышеперечисленные фильмы признаны наиболее коммерчески успешными согласно предварительным данным.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!