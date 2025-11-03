В Азербайджане определены номинанты профессиональной кинопремии Qızıl Pəri – список (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Азербайджанской профессиональной гильдии кинорежиссёров, при поддержке Гильдии актёров Азербайджана и Гильдии продюсеров Азербайджана, Киноакадемия Азербайджана подвела итоги конкурса профессиональной кинопремии Qızıl Pəri (Золотая фея) 2025 года в области кино и телевидения, сообщили Trend Life в пресс-службе оргкомитета премии.

Члены отборочной комиссии Qızıl Pəri в период с 13.10.2025 по 30.10.2025 рассмотрели 420 заявок, поданных на конкурс и кинематографические работы к ним и определили номинантов (кандидатов) на соискание премии в следующем порядке (все номинанты перечислены в алфавитном порядке):

Лучший художественный фильм

1. «Жизнь, кажется, прекрасна» — режиссёр Вагиф Мустафаев

2. «Марьям» — режиссёр Эльчин Мусаоглу

3. «Мраморный холод» — режиссёр Асиф Рустамов

4. «Среди рассыпанных мертвецов» — режиссёр Хилал Байдаров

5. «Тагиев. Нефть» — режиссёр Заур Гасымлы.

Лучший дебют (игровой)

1. «Забор» – режиссер Гулу Аскеров

2. «Полярная звезда» – режиссер Ширин Ахмедов

3. «Прощай, Шмидт!» – режиссёр Али-Саттар Гулиев

4. «Холодное солнце» – режиссер. Эльшан Зейналлы.

Лучший телесериал

1. «Дневник» – режиссер Парвиз Гасанов

2. «Как сон» – режиссер Ровшан Исах

3. «Книга матери» – режиссер Хайям Абдуллазаде

4. «Сезон скорпиона» – режиссер Эмиль Гулиев

5. «Я, Лала и Шерлок Холмс» — режиссер Руфат Шахбазов.

Лучшая режиссерская работа

1. Асиф Рустамов – «Мраморный холод»

2. Вагиф Мустафаев – «Жизнь, кажется, прекрасна»

3. Заур Гасымлы – «Тагиев. Нефть»

4. Хилал Байдаров – «Среди рассыпанных мертвецов»

5. Эльчин Мусаоглу – «Марьям».

Лучший продюсер

1. Али-Саттар Гулиев – «Прощай, Шмидт!» Mozalan

2. Орман Алиев – «Тагиев. Нефть» Baku Media Center

3. Фариз Ахмедов – «Жизнь, кажется, прекрасна» Azerbaijanfilm

4. Хилал Байдаров – «Среди рассыпанных смертей» Ujgarfilm

5. Ялчин Вердиев – «Сезон скорпиона» ITV.

Лучший оригинальный сценарий

1. Вагиф Мустафаев – «Жизнь, кажется, прекрасна»

2. Исмаил Иман, Заур Гасымлы, Асиф Искендерли – «Тагиев. Нефть»

3. Рустам Бабазаде – «Прощай, Шмидт»

4. Хилал Байдаров – «Среди рассыпанных мертвецов»#

5. Эльчин Мусаоглу – «Марьям».

Лучшая операторская работа

1. Октай Намазов, Адиль Аббас – «Мраморный холод»

2. Орхан Аббасов – «Жизнь, кажется, прекрасна»

3. Мамед Османов – «Сезон скорпиона»

4. Надир Мехтиев – «Прощай, Шмидт!»

5. Эльшан Аббасов – «Среди рассыпанных мертвецов».

Лучшая работа художника

1. Азиз Мамедов – «Прощай, Шмидт!»

2. Ариф Нифтиев – «Олимпия»

3. Заур Абдуллаев – «Марьям»

4. Ровшан Мехтиев – «Сугра и ее сыновья»

5 Сабухи Атабабаев – «Тагиев. Нефть».

Лучшая оригинальная музыка

1. Азер Гаджиаскерли – «Марьям»

2. Исфар Сарабский – «Прощай, Шмидт!»

3. Кянан Рустамлы – «Среди рассыпанных мертвецов»

4. Турал Мамедли – «Жизнь, кажется, прекрасна»

5. Этибар Асадлы – "Тагиев. Нефть".

Лучшая актриса

1. Гюнеш Мехдизаде – «Сугра и ее сыновья»

2. Натаван Аббаслы – «Мраморный холод»

3. Парвана Гурбанова – «Как сон» (сериал)

4. Тахмина Рафаэлла – «Марьям»

5. Шалала Шахвеледгызы – «Сезон скорпиона».

Лучший актёр

1. Азер Айдамир – «Прощай, Шмидт!»

2. Гурбан Исмаилов – «Мраморный холод»

3. Нофель Шахлароглу – «Последняя осень»

4. Парвиз Мамедрзаев – «Тагиев. Нефть»

5. Хикмет Рагимов – «Жизнь, кажется, прекрасна»

Лучший короткометражный игровой фильм

1. «Девичья башня» – режиссер Агамехди Агаев

2. «Дрожь» – режиссер Амиль Мамибейли

3. «Красный цвет второй планеты» – режиссер Азер Гулиев

4. «Последнее фото» – режиссер Тюркан Гусейн

5. «Последняя осень» – режиссер Рустам Бабазаде.

Лучший документальный фильм

1. «АНАМА» – режиссер Мурад Ибрагимбеков

2. «Карабах. 30 сезонов в пути» — режиссер Фуад Гулиев

3. «След» – режиссер Ильхам Бархудар

4. «Товарищи по оружию» — режиссер Низами Аббас

5. «Фикрет Амиров» – режиссер Вагиф Мустафаев.

Лучший короткометражный документальный фильм

1. «Дворцы памяти» – режиссер Матлаб Мухтаров

2. «Мы» — режиссер Орман Алиев

3. «Последний» — режиссер Фариз Ахмедов,

4. «Старое радио» — режиссер Мубариз Нагиев

5. «Шуша, ты свободна!» – режиссер Джавидан Шарифов.

Лучшая режиссёрская работа (документальный фильм)

1. Джавидан Шарифов – «Шуша, ты свободна!»

2. Матлаб Мухтаров – «Дворцы памяти»

3. Мубариз Нагиев – «Старое радио»

4. Мурад Ибрагимбеков – «АНАМА»

5. Фариз Ахмедов – «Последний».

Лучший анимационный фильм

1. «Балаш» – режиссер Султан Аббасбейли

2. «В поисках чудес с Тык-Тык ханум

3.Гобустан» — режиссер Султан Аббасбейли

4. «Наргиз» – режиссер Максуд Панахи,

5. «Хадис» – режиссер Назрин Агамалиева.

Лучший телевизионный художественный фильм

1. «Лампа» — режиссер Сабина Хагвердиева,İTV

2. «Не говори» — режиссер Рамин Набиев,İTV

3. «Последний» — режиссер Рамиз Гасаноглу, AzTV

4. «Семейный портрет маслом» — режиссер Сирадж Мустафаев,AzTV

5. «Я вернусь» — режиссер Насими Мамедоглу. AzTV

Лучший телевизионный документальный фильм

1. «Времена года» — режиссер Парвиз Гасанов

2. «Годы с учителем Насиром» — режиссер Бабек Аббасзаде

3. «История с аршинмолчи» — режиссер Руслан Гусейнов, İTV

4. «Оправдание № 1109» — режиссер Эльчин Гасымов, İTV

5. «Фотоснимок истории» — режиссер Эльчин Ибрагимов ATV

Лучший короткометражный документальный телевизионный фильм

1. «Азыхская пещера» — режиссер Мазахир Гашимов, CBC

2. «Здравствуй, Земля» – режиссер Сабина Хагвердиева, İTV

3. «Гырлы Бакы» – режиссер Матлаб Мухтаров, Baku TV

4. «Смешанные с огнём» – режиссер Иман Меджидов, Baku TV

5. «Шаг за шагом по Турции. С Ганирой Пашаевой». – режиссер Э.Кязимова.AzTV

Лучший режиссёр телесериала

1. Парвиз Гасанов – «Времена года»

2. Рамиз Гасаноглу – «Последний»

3. Ровшан Исах – «Как сон»

4. Сабина Хагвердиева – «Лампа» «Здравствуй, Земля»

5. Эмиль Гулиев – «Сезон Скорпиона»

Лучший монтаж

1. Аскер Рагимов – «Жизнь, кажется, прекрасна»

2. Ниджат Гаибов – «Холодное солнце»

3. Рза Аскеров – «Мраморный холод»

4. Рахман Фуркатоглу – «Как сон»

5. Эльшад Рагимов – «Прощай, Шмидт!».

Лучший художник по костюмам

1. Айгюн Махмудова – «Прощай, Шмидт!»

2. Вюсал Рагимов – «Тагиев. Нефть»

3. Сабина Гусейнзаде – «Сезон скорпиона»

4. Туран Азизова – «Я, Лала, а также Шерлок Холмс»

5 Шахин Гасанли – «Мраморный холод».

Лучший художник по гриму

1. Адиля Фаррухова – «Жизнь, кажется, прекрасна»

2. Ирада Гульбабаева – «Прощай, Шмидт!»

3. Севда Зейналова – «Сезон скорпиона»

4. Эльбрус Вахидов – «Мраморный холод»

5. Эльдар Исрафилов – «Я вернусь».

Лучший звукорежиссер

1. Орхан Агаларов – «Мраморный холод»

2. Надир Махмудов – «Сезон скорпиона»

3. Теймур Каримов – «Холодное солнце»

4. Тариэль Гасанзаде – «Жизнь, кажется, прекрасна»

5. Эльчин Алиев – «Как сон».

Лучший фильм-портрет

1. «Во имя народа. Абдул Керим-бек Мехмандаров» - режиссер Явер Рзаев

2. «Он был Харго» — режиссер Тахир Тахирович

3. «Портрет художника – Мир Надыр» – режиссер М.Нагиев

4. «Миллионер» – режиссер Матлаб Мухтаров

5. «Я нашёл нефть. Салманов» – режиссер Гусейн Джавадзаде.

Лучший фильм о кино

1. «Мир Оджагова» — режиссер Иман Меджидов

2. «На остановке надежды» — режиссер Мурад Мурадов

3. «Тайна, преследующая меня» — режиссер Бабек Аббасзаде

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ КИНОАКАДЕМИИ Qızıl Pəri

Лучшая кинематографическая работа для детей

1. «В лагере» — режиссер Галиб Мирзалиев

2. «Потерянный дневник» — режиссер Садагят Каримова

3. «Ранние чувства» — режиссер Нурлан Гасанлы

4. «Я, Лала, а также Шерлок Холмс» — режиссер Руфат Шахбазов

Лучшая студенческая работа (игровой фильм)

1. «Мир тебе» — режиссер Хаял Мамедов

2. «Падший ангел» — режиссер Эльмар Фарзалиев

3. «100 шагов» – режиссер Ширин Ахмедова

4. «Здравствуй, İsa!» – режиссер Самед Агаев

5. «Феномен» — режиссер Севиндж Махмудова

Лучшая студенческая работа (документальный фильм)

1. «Господин лейтенант» – режиссер Гюлистан Алиева

2. «Один миг» – режиссер Алмаз Гасымова

3. «Жизнь с Курой» – режиссер Нигяр Бабаева

4. «Родина прежде всего» – режиссер Александр Гаджиевский

5. «Тень цветов» – режиссер Атахан Алиев

Лучший социальный ролик

1. «Возвращаемся» – режиссер Рашад Эфендиев

2. «8 ноября. ПОБЕДА» – режиссер Ильхам Бархудар

3. «Дислексия» – режиссер Фуад Гулиев

4. «Любовь к Родине» – режиссер Ханлар

5. «Мы никогда тебя не забывали» – режиссер Матлаб Мухтаров

Лучший коммерческий успешный фильм

1. «Зона» – Cinemazadeh – режиссер Джафар Ахундзаде

2. «Хозу 007» – 3CINEMA – режиссер Ильхам Яшароглу

3. «Хозу Джангюден» – 3CINEMA – режиссер Ильхам Яшароглу

4. «Хозу Дае» – 3CINEMA – режиссер Ильхам Яшароглу

5. «Захар тулугу» – O2 Media, YÜZProduction – режиссер Талех Юзбеков.

* Вышеперечисленные фильмы признаны наиболее коммерчески успешными согласно предварительным данным.

