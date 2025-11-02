BIAF превращает Баку в живую сцену искусства, объединяющую мир (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Осень в Баку зазвучала по-новому. С 31 октября по 16 ноября столица Азербайджана становится одним из центров мировой сцены. В зале Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева открылся Международный фестиваль искусств BIAF 2025 (Baku International Arts Festival) — масштабное событие, объединившее на одной сцене музыку, театр и танец.

Торжественную церемонию открыл Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Азербайджана, маэстро Фуада Ибрагимова. На сцене прозвучала музыка, в которой переплелись классика и вдохновение, традиция и экспрессия. Особенным украшением вечера стало выступление выдающегося пианиста Бехзода Абдураимова (Узбекистан) - артиста с мировой репутацией, чья техника и глубина исполнения покоряют даже самых взыскательных слушателей. Его интерпретации наполнили зал магией - зрители ловили каждую ноту, а финал концерта встретили бурными овациями.

Символично, что фестиваль стартовал именно в стенах Филармонии имени Муслима Магомаева - храма музыки, где звучали голоса великих мастеров. Теперь здесь вновь оживает дыхание искусства, устремлённого вперёд, - искусства, которое говорит на универсальном языке души.

BIAF - это не просто фестиваль, а праздник творческой энергии, объединяющий разные языки искусства в едином потоке. Это пространство диалога культур, место встречи мастеров и молодых талантов, платформа, где рождаются новые смыслы и эстетика современного искусства. Среди официальных амбассадоров можно назвать легендарного скрипача и дирижёра Дмитрия Ситковецкого, певицу и композитора AISÉL, а также маэстро Фуада Ибрагимова, художественного руководителя и главного дирижёра Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

