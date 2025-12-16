Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Турция и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности

Турция Материалы 16 декабря 2025 00:02 (UTC +04:00)
Турция и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности
Фото: Министр обороны Польши Косиняк-Камыш / X

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В Анкаре Турция и Польша подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в области безопасности.

Как сообщает Trend, документ охватывает обмен информацией, совместные военные учения, координацию между родами войск, развитие оборонной промышленности и повышение оперативных возможностей вооружённых сил.

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш подчеркнул стратегическое значение Турции для Варшавы и выразил надежду на закупку польской военной техники, включая пассивные радары производства PIT-Radwar. Он также заявил о поддержке Турции в европейских проектах и возможном возобновлении переговоров о её вступлении в ЕС.

В рамках визита планируются дальнейшие встречи по региональной архитектуре безопасности с участием Румынии и Турции, а также подготовка к саммиту НАТО в Анкаре в июле 2026 года. Косиняк-Камыш отметил, что сотрудничество важно для содействия справедливому миру в Украине, отметив при этом, что переговорный процесс остаётся долгим из-за позиции России.

Лента

Лента новостей

Читать все новости