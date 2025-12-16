Турция и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности

БАКУ/ Trend/ - В Анкаре Турция и Польша подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в области безопасности.

Как сообщает Trend, документ охватывает обмен информацией, совместные военные учения, координацию между родами войск, развитие оборонной промышленности и повышение оперативных возможностей вооружённых сил.

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш подчеркнул стратегическое значение Турции для Варшавы и выразил надежду на закупку польской военной техники, включая пассивные радары производства PIT-Radwar. Он также заявил о поддержке Турции в европейских проектах и возможном возобновлении переговоров о её вступлении в ЕС.

В рамках визита планируются дальнейшие встречи по региональной архитектуре безопасности с участием Румынии и Турции, а также подготовка к саммиту НАТО в Анкаре в июле 2026 года. Косиняк-Камыш отметил, что сотрудничество важно для содействия справедливому миру в Украине, отметив при этом, что переговорный процесс остаётся долгим из-за позиции России.