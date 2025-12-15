В Сухопутных войсках состоялись мероприятия, посвящённые «Году Конституции и Суверенитета» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в воинских частях Сухопутных войск был проведен ряд мероприятий, приуроченных к «Году Конституции и Суверенитета».

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В ходе мероприятий минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие отметили важность объявления 2025 года в нашей стране «Годом Конституции и Суверенитета» в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 28 декабря 2024 года. Было подчеркнуто, что данное решение имеет особое значение в правовой, политической и общественной сферах и вносит ценный вклад в процесс развития страны.

В ходе мероприятий было рассказано об исторической Победе, одержанной Азербайджанской Армией под руководством Верховного Главнокомандующего в ходе 44-дневной Отечественной войны, отмечалась решающая роль единства народа и героизма наших доблестных воинов в достижении Победы, подчеркивалось, что светлая память шехидов чтится с глубоким уважением.

Выступавшие отметили, что масштабные созидательно-восстановительные работы, проводимые на освобождённых территориях, а также процесс Великого возвращения являются наглядным примером высокой значимости и ценности, которую государство и народ придают родной земле.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!