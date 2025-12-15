Гюльтекин Гаджибейли будет депортирована из Турции на 5 лет

БАКУ /Trend/ - Принято решение о депортации из Турции члена Национального совета, бывшего депутата Гюльтекин Гаджибейли.

Как сообщает Trend, об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети.

Она отметила, что сегодня ей было представлено официальное решение о депортации из Турции сроком на 5 лет.

"Сегодня мне было представлено официальное решение о моей депортации из Турции сроком на 5 лет. Несмотря на то, что у меня есть вид на жительство на проживание в Турции 2 года и до сих пор я не совершала никаких правонарушений, такое решение несправедливо. На каком основании это решение было принято, не уточняется.

Я обратилась в суд в связи с тем, что с 29 ноября меня без каких-либо правовых оснований содержат в депортационном центре в Турции под особым строгим контролем. Поспешное принятие такого решения, не дожидаясь решения суда, свидетельствует о том, что данное решение было вынесено не по юридическим, а по политическим мотивам.

Я также сообщаю, что 3 дня назад меня вывезли из Центра содержания под стражей и депортации Арнавуткёй и доставили в Центр содержания и депортации Чаталджа. По полученной мной информации, лица, содержащиеся в этом центре, как правило, находятся там более короткий срок. В связи с этим создается впечатление, что ведется определенная подготовка к моей принудительной отправке в Азербайджан.

Отметим, что Гюльтекин Гаджибейли была задержана в Турции в прошлом месяце.

