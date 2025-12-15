UNOSSC разместил на своем официальном сайте информацию о Платформе НПО Глобального Юга

БАКУ /Trend/ - Офис ООН по сотрудничеству Юг–Юг (The United Nations Office for South-South Cooperation, UNOSSC) в апреле 2025 года разместил на своем официальном сайте информацию о Платформе НПО Глобального Юга (Global South NGO Platform, GSNP), учрежденной в Баку неправительственными организациями из 116 стран, представив ее как пример новой модели сотрудничества.

Как сообщает Trend, UNOSSC оценил GSNP как одну из самых инклюзивных мобилизаций гражданского общества за последние годы.

Впервые Офис ООН по сотрудничеству Юг–Юг, высоко оценив глобальную инициативу азербайджанских НПО, распространил информацию о ней через свои официальные ресурсы.

Отметим, что тот факт, что Глобальный Юг, охватывающий Латинскую Америку, Африку, Азию, Океанию и Австралию, где проживает около 80 процентов населения мира, зачастую остается в стороне от принятия международных решений и не может быть хозяином собственной судьбы в решающие моменты, вызывает обеспокоенность. На фоне существующих процессов дезинтеграции создание форматов сотрудничества, основанных на принципах взаимного доверия, выгоды, равенства, консультаций и уважения культурного разнообразия, приобретает особую актуальность. В период формирования нового мирового порядка и пересмотра линий раздела создание Платформы НПО Глобального Юга является наглядным и важным проявлением необходимости объединения против глобальной изоляции.

До настоящего времени не существовало единой сети, объединяющей НПО в регионе Движения неприсоединения. Впервые инициатива, выдвинутая гражданским обществом Азербайджана, получила международную поддержку из масштабного региона, охватывающего две трети стран мира, и НПО из 116 стран собрались в Баку для создания совместной платформы. Участие представителей гражданского общества 116 из 120 стран, представленных в Движении неприсоединения, является исключительным событием не только для Азербайджана, но и для всего Глобального Юга. Несмотря на наличие Молодежной и Парламентской сетей Движения неприсоединения, сети НПО до сих пор не существовало. Платформа НПО Глобального Юга по праву может стать НПО-сетью Движения неприсоединения.

Дух создания этой платформы полностью соответствует историческим Бандунгским принципам, принятым 70 лет назад в Индонезии. Эти принципы отвергают вмешательство во внутренние дела государств, продвигают формирование мирного и справедливого мирового порядка, уважение суверенитета и территориальной целостности стран, равенство народов, а также призывают к мобилизации усилий для укрепления взаимных интересов, сотрудничества и экономического благосостояния.

Азербайджан является страной, строго соблюдающей принцип невмешательства во внутренние дела государств, уважающей политические системы народов, их культурные, этнические и религиозные различия и последовательно поощряющей межрелигиозный, межцивилизационный и межкультурный диалог.

Также напомним, что в мае текущего года в Нью-Йорке директор Офиса ООН по сотрудничеству Юг–Юг Дима Аль-Хатиб выступила с заявлением, в котором приветствовала создание в Баку Платформы НПО Глобального Юга. Она подчеркнула заинтересованность UNOSSC в тесном сотрудничестве с данной платформой.

Размещение UNOSSC информации о GSNP на своем официальном сайте еще раз демонстрирует, что деятельность этой платформы в короткие сроки привлекла глобальное внимание.

