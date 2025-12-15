Азербайджанские боксеры вышли в финал чемпионата Европы U-17 (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Полуфинальные бои чемпионата Европы среди юниоров до 17 лет по боксу прошли в немецком Кайнбауме.

Как сообщает Trend, все четыре спортсмена сборной Азербайджана, выступавшие на этой стадии соревнований, пробились в финал.

В весовой категории до 48 кг Гюлар Гусейнова встретилась с представительницей Великобритании Сераной Мали и одержала победу со счетом 3:2 (29:28, 29:28, 29:28, 28:29, 28:29). В финале она сразится с Асмин Чабас из Турции.

В категории до 46 кг Гардаш Рахимов уверенно победил грузинского боксера Рати Харбедия со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) и в решающем бою поборется за золото с румыном Бирхамом-Пашей Юсеймом.

В весе до 60 кг Шахин Асланов также вышел в финал, одолев ирландца Джейсона Махера со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). Его соперником в финале станет англичанин Фрэнки Смит.

В категории до 75 кг Шукар Алиев был объявлен победителем без боя из-за неявки на полуфинал венгерского спортсмена Алекса Домжана. В финале азербайджанский боксер встретится с представителем Великобритании Майклом Моганом.

Решающие поединки чемпионата Европы состоятся 17 декабря.