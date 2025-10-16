Кому из азербайджанок подойдет по размеру хрустальная туфелька (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя начались читки и репетиции нового спектакля "Хрустальная туфелька", который ставится по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер постановки – Айла Османова, художник-постановщик – Мустафа Мустафаев, музыкальное оформление – Агасалим Фейзуллаев, ассистент режиссера – Насиба Джаналиева. Пластическое решение принадлежит Джейхуну Дадашову.

В спектакле участвуют: заслуженная артистка Гюляр Набиева, актеры Асия Атакишиева, Халида Алмамедова, Рашад Сафаров, Хокюма Рагимзаде, Хаяла Гасымова, Умман Будагова, Адалет Абдусамед, Рамиг Насиров, Юсиф Дадашов и Натиг Фарзали.

Сюжет спектакля рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается Золушка, подвергающаяся издевательствам мачехи и её дочерей, и о том, как она проявляет стойкость и доброту, несмотря на окружающее ее зло. С помощью волшебницы девушка оказывается на балу, где встречает прекрасного принца...

