Кому из азербайджанок подойдет по размеру хрустальная туфелька (ФОТО)

Культура Материалы 16 октября 2025 15:33 (UTC +04:00)
Фото: Азербайджанский государственный театр юного зрителя

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя начались читки и репетиции нового спектакля "Хрустальная туфелька", который ставится по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер постановки – Айла Османова, художник-постановщик – Мустафа Мустафаев, музыкальное оформление – Агасалим Фейзуллаев, ассистент режиссера – Насиба Джаналиева. Пластическое решение принадлежит Джейхуну Дадашову.

В спектакле участвуют: заслуженная артистка Гюляр Набиева, актеры Асия Атакишиева, Халида Алмамедова, Рашад Сафаров, Хокюма Рагимзаде, Хаяла Гасымова, Умман Будагова, Адалет Абдусамед, Рамиг Насиров, Юсиф Дадашов и Натиг Фарзали.

Сюжет спектакля рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается Золушка, подвергающаяся издевательствам мачехи и её дочерей, и о том, как она проявляет стойкость и доброту, несмотря на окружающее ее зло. С помощью волшебницы девушка оказывается на балу, где встречает прекрасного принца...

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az и Milli.Az.

