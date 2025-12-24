Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Виктор Орбан поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 24 декабря 2025 17:12 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Прошу принять искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Выражаю признательность за то, что Венгрия могла рассчитывать на Азербайджан как в мирное время, так и во время кризиса последних десятилетий. Наши двусторонние отношения продолжают укрепляться из года в год. Наше сотрудничество расширилось и охватывает многие ключевые сферы, особенно энергетический сектор.

Благодаря личному вкладу Вашего превосходительства в отношениях между двумя народами начался новый период, и я выражаю Вам глубокую признательность за это.

Хотел бы заверить Вас в приверженности моего правительства углублению нашего партнерства и продвижению общих интересов наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности".

