Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в город Агдам (ФОТО)

Общество Материалы 25 декабря 2025 14:30 (UTC +04:00)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в город Агдам (ФОТО)

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории, осуществляемое в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, в город Агдам переселены еще 83 семьи – 308 человек.

Переселившиеся в город Агдам семьи временно проживали в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой душ наших шехидов, погибших на этом пути.

