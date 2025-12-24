Азербайджан сохраняет модель светских и национальных ценностей - Председатель комитета

БАКУ/Trend/ - История государственности Азербайджана характеризуется не только политическими и экономическими достижениями, но и богатой системой ценностей, основанной на непоколебимом моральном фундаменте, уважении свободы вероисповедания и совести, а также верности.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики Рамин Мамедов в выступлении на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана, проходящем в Баку.

«Имеющаяся у нас модель государственно-религиозных отношений, помимо того, что является системой, регулируемой на правовом уровне, является ярким проявлением высокой культуры, толерантности и гуманистического мировоззрения нашего народа, которое формировалось на протяжении тысячелетий и оттачивалось, проходя через самые сложные испытания истории», – сказал он.

Р. Мамедов подчеркнул, что сохранение этого наследия и его передача будущим поколениям является одним из важнейших приоритетов нашей государственной политики и национальной идентичности:

«Можно однозначно сказать, что концептуальные основы государственно-религиозных отношений в современном Азербайджане, основанные на гражданских, светских и национальных ценностях, связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева.

Общенациональный лидер, обладая великой политической дальновидностью, в самые сложные периоды государственного управления определил, что важнейшим фактором, обеспечивающим единство народа, вновь обретшего независимость, является именно возвращение к национально-духовным ценностям и историческим корням.

Этот подход не носит конъюнктурный характер, а основан на правовых основах, последователен и принципиален.

Свобода вероисповедания представлена ​​не только как формальное право, но и как реальная ценность, гарантированная Конституцией. Это означает, что религия не становится инструментом государственного управления, в то же время государство не занимает безразличную позицию по отношению к религии, и все конфессии имеют равные права и возможности. Этот принцип является ярким примером высокой оценки и правового признания нашим государством свободы совести.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!