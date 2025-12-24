Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На Бакинском вокзале встретили 10-миллионного пассажира АЖД (ФОТО)

Общество Материалы 24 декабря 2025 10:17 (UTC +04:00)
На Бакинском вокзале встретили 10-миллионного пассажира АЖД (ФОТО)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские железные дороги (AЖД) за год перевезли 10 миллионов пассажиров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

Отмечается, что на Бакинском железнодорожном вокзале была встречена 10-миллионная пассажирка АЖД - Хураман Лайыджова, совершившая в этом году поездку в Балакян. Ей были вручены сертификат и памятные сувениры.

«В лице нашей 10-миллионной пассажирки совершившей поездку в Балакян, мы гордимся тем, что стали выбором миллионов пассажиров выбравших нас в качестве комфортного и безопасного вида путешествия и желаем каждому из наших пассажиров приятных поездок!», — отмечается в информации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

На Бакинском вокзале встретили 10-миллионного пассажира АЖД (ФОТО)
На Бакинском вокзале встретили 10-миллионного пассажира АЖД (ФОТО)
На Бакинском вокзале встретили 10-миллионного пассажира АЖД (ФОТО)
На Бакинском вокзале встретили 10-миллионного пассажира АЖД (ФОТО)
На Бакинском вокзале встретили 10-миллионного пассажира АЖД (ФОТО)
На Бакинском вокзале встретили 10-миллионного пассажира АЖД (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости