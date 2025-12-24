Посол Израиля в Азербайджане принял участие в открытии музыкальной комнаты в школе-интернате № 4 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательной школе-интернате № 4 состоялось открытие музыкальной комнаты, отремонтированной при совместной инициативе посольства Израиля в Азербайджане и министерства регионального сотрудничества Израиля.

Об этом сообщается в аккаунте посольства в "X", передает Trend.

"Сегодня для нас было большой честью принять участие в открытии в общеобразовательной школе-интернате № 4 музыкальной комнаты, отремонтированной по совместной инициативе посольства Государства Израиль в Баку и министерства регионального сотрудничества Израиля. Это обновленное пространство предоставит учащимся возможность воспользоваться современными методами музыкальной терапии, поддерживая их благополучие, развитие и творчество.

Посол Ронен Краус, выступая на мероприятии, подчеркнул: "Государство Израиль гордится своими прекрасными отношениями с Азербайджаном во всех сферах, и мы стремимся еще больше укрепить наше сотрудничество, особенно в области социального обеспечения и общественной поддержки". Выражаем искреннюю благодарность директору школы Вафе Сеидовой за ценную поддержку и сотрудничество на протяжении всего проекта", - отмечается в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!