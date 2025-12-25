В Евлахе прошли мастер-классы по специальностям гармонь и ханенде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Евлах был организован последний из запланированных на 2025 год мастер-классов Научно-методологического и квалификационного центра культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

В мастер-классах по специальностям гармонь и ханенде, прошедшим при поддержке Центрально-Аранского регионального управления культуры, приняли участие студенты и преподаватели музыкальных и художественных школ Евлахского, Агдашского, Гёйчайского, Кюрдамирского, Уджарского, Зардабского районов и города Мингячевир, находящихся под ведомством управления.

Руководитель отдела MEMİM, заслуженный деятель культуры Лала Керимова отметила, что цель мастер-классов, посвященных 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли, заключается в содействии повышению уровня образования в музыкальных и художественных школах, действующих в системе Министерства культуры. Было отмечено, что проект важен с точки зрения обогащения музыкального вкуса учащихся, привития им профессиональных навыков, а также повышения теоретических и практических знаний преподавателей.

Мастер-класс по специальности гармонь провел преподаватель кафедры народных инструментов Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, доцент, заслуженный артист Сархан Абиев, а мастер-класс по специальности ханенде – солистка Международного центра мугама, преподаватель музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории, заслуженная артистка Севинж Сарыева.

В ходе мастер-классов преподаватели давали рекомендации на основе выступлений учащихся и отвечали на вопросы аудитории. В заключение, в школьную библиотеку была передана в дар книга "Асаф Зейналлы. Избранные произведения", составленная MEMİM.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

