Закир Гасанов выразил соболезнования ливийской стороне

Политика Материалы 24 декабря 2025 18:46 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования премьер-министру Государства Ливия — министру обороны Абдулхамиду Дбейбе.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о крушении самолёта «Falcon 50» с бортовым номером 9H-DFJ, возвращавшегося после официального визита в Турецкую Республику, в результате которого погиб начальник Генерального штаба Вооружённых сил Государства Ливия, генерал армии Мухаммад Али Ахмад аль-Хаддад, которого я знал лично, и другие члены экипажа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким всех погибших в этом трагическом происшествии, разделяю их скорбь, да упокоит Всевышний их души. Аллах ряхмят элясин!».

