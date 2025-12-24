Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос за январь-ноябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года в Азербайджане за счет видов страхования имущества собрано 216,6 миллиона манатов страховых премий.

Как сообщает Trend, со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 14,9 миллиона манатов или 7,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период платежи по страхованию имущества увеличились на 7,8 миллиона манатов или 23,8%, достигнув 40,6 миллиона манатов.

Таким образом, на каждые 100 манатов страховых премий, собранных на рынке страхования имущества за 11 месяцев, клиентам возвращено 18,7 маната.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года за счет страховых компаний Азербайджана собрано 1,365 миллиарда манатов страховых премий. Этот показатель на 143,2 миллиона манатов или 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время за отчетный период страховые компании, работающие в Азербайджане, выплатили 844,8 миллиона манатов в виде страховых взносов, что на 150,8 миллиона манатов или 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!