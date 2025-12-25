В этом месяце в город Агдам переселятся 104 семьи

БАКУ /Trend/ - Второй жилой комплекс, сданный в эксплуатацию в городе Агдам и занимающий площадь более 13 гектаров, состоит из 11 кварталов.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сообщила исполняющая обязанности руководителя отдела по связям с общественностью Службы реконструкции, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Фидан Мамедли.

Она отметила, что во втором комплексе построено 60 зданий.

«Комплекс включает в себя в общей сложности 1268 квартир, в том числе 114 однокомнатных, 464 двухкомнатных, 536 трехкомнатных и 154 четырехкомнатные. В декабре сюда планируется переселить 104 семьи (426 человек). Еще 1164 семьи (4772 человека) будут переселены в январе-феврале 2026 года», - сказала Ф. Мамедли.

По ее словам, здания обеспечены постоянным водоснабжением, электроснабжением и высокоскоростным интернетом, отоплением и горячей водой.

«На территории комплекса проложены внутренние дороги протяженностью около 5 километров, созданы спортивные и детские площадки, велодорожка, надземная и подземная парковка на 1218 мест», - сказала Ф. Мамедли.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев заложил фундамент этого комплекса в 2023 году. В феврале этого года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в комплексе.

