Танкер "Кёроглу" возвращен в эксплуатацию после ремонта

БАКУ/Trend/ - Танкер «Кёроглу», принадлежащий ASCO, входящей в состав AZCON Holding, прошел доковый ремонт.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO).

"Ремонтные работы на танкере, эксплуатируемом в составе Транспортного флота, были выполнены на Судоремонтно-строительном заводе «Зых». В сжатые сроки и с высоким качеством были очищены и окрашены подводная и надводная части судна, проведены работы в машинном отделении, а также обновлена главная палуба.

Выполнены работы по ремонту клапанов и деревообработке. Кроме того, на танкере проведены корпусно-сварочные и электромонтажные работы. Жилые и служебные помещения экипажа были обновлены в соответствии с современными требованиями.

После завершения ремонта танкер возвращён в эксплуатацию. Его первый рейс после ремонта совершён в порт Киянлы (Туркменистан).

Длина судна составляет 149,9 метра, ширина — 17,3 метра. Судно имеет крейсерскую скорость 12 узлов и грузоподъёмность 13 тысяч тонн", - говорится в информации.