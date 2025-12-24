Форум религиозных деятелей в Баку выделяется на фоне аналогичных мероприятий в других странах - Гюндуз Исмаилов

БАКУ/Trend/ - Посмотрев на участников Азербайджанского форума религиозных деятелей, мы увидим, что этот форум выделяется на фоне аналогичных мероприятий, проводимых в других странах.

Как сообщает Trend, об этом журналистам заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов в рамках II Форума религиозных деятелей Азербайджана, проходящего в Баку.

По словам заместителя председателя, уникальность форума в Азербайджане заключается в том, что на нем присутствуют представители разных религиозных конфессий:

«На этом форуме представлены религиозные деятели всех конфессий, включая религиозные общины, действующие в Азербайджане.

Помимо исламских религиозных общин Управления мусульман Кавказа, на форуме представлены различные христианские общины, действующие в Азербайджане – православные, в том числе Русская православная и Грузинская православные церкви, а также лютеранская церковь и другие христианские и протестантские общины.

В работе форума участвуют все еврейские религиозные общины, действующие в Азербайджане».

По словам Г. Исмаилова, еще одним важным моментом является то, что наряду с традиционными религиозными конфессиями на форуме были представлены и небольшие общины, зарегистрированные в Государственном комитете по работе с религиозными организациями, независимо от их численности:

"На форуме представлены все регионы Республики. Здесь участвуют не только исламские общины, но и неисламские религиозные общины, действующие в регионах Азербайджана.

Если вы обратите внимание на секции, участников и темы форума, вы увидите, что среди основных тем обсуждения – регулирование государственно-религиозных отношений в Азербайджане, религиозное образование, мультикультурализм и ценности толерантности, а также права женщин».

