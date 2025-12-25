Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 2,0019 маната, 1 турецкая лира - 0,0397 маната, 100 российских рублей - 2,1512 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0019
|AUD
|1,1408
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0234
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1176
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2426
|DKK
|0,268
|GEL
|0,6308
|HKD
|0,2186
|INR
|0,0189
|GBP
|2,2976
|SEK
|0,1852
|CHF
|2,1583
|ILS
|0,5336
|CAD
|1,2434
|KWD
|5,5343
|KZT
|0,331
|QAR
|0,4661
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5147
|MDL
|0,1013
|NOK
|0,1699
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6067
|PLN
|0,475
|RON
|0,3933
|RUB
|2,1512
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3251
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3313
|TRY
|0,0397
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0404
|JPY
|1,0915
|NZD
|0,9931