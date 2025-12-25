Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 декабря

Экономика Материалы 25 декабря 2025 09:08 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 декабря

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2,0019 маната, 1 турецкая лира - 0,0397 маната, 100 российских рублей - 2,1512 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0019
AUD 1,1408
BYN 0,587
BGN 1,0234
AED 0,4629
KRW 0,1176
CZK 0,0824
CNY 0,2426
DKK 0,268
GEL 0,6308
HKD 0,2186
INR 0,0189
GBP 2,2976
SEK 0,1852
CHF 2,1583
ILS 0,5336
CAD 1,2434
KWD 5,5343
KZT 0,331
QAR 0,4661
KGS 0,0195
HUF 0,5147
MDL 0,1013
NOK 0,1699
UZS 0,0141
PKR 0,6067
PLN 0,475
RON 0,3933
RUB 2,1512
RSD 0,0171
SGD 1,3251
SAR 0,4532
xdr 2,3313
TRY 0,0397
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,0915
NZD 0,9931
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости