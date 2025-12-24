Майя Санду поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Рада передать Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в Вашей высшей государственной деятельности в качестве главы Азербайджанского государства.

Молдова высоко ценит дружественные отношения с Азербайджаном и дух доверия и сотрудничества, определяющий наше партнерство. Уверена, что вместе мы продолжим углублять наш конструктивный диалог и укреплять отношения между нашими странами.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".