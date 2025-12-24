Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 24 декабря 2025 13:29 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 24 декабря Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Премьер-министр Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

