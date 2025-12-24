Состоялась встреча представителей диаспоры по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

БАКУ /Trend/ - 2025 год, когда отмечалось 5-летие Победы Азербайджана, остался в памяти азербайджанцев мира как год гордости, единства и национального духа. Организовав в 81 стране около 100 мероприятий, посвященных Победе, наши соотечественники продемонстрировали, что Азербайджан является для них источником несравненной гордости, и что уходящий год стал незабываемым этапом нашей истории.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой.

На видеоконференции под названием “Будем едины и солидарны!”, которую Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой по традиции организовал по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира, ощущался дух года Победы, встреча превратилась в яркое олицетворение бесконечной любви наших соотечественников к Родине.

Во встрече приняли участие около 1000 наших соотечественников из 86 стран.

Видеоконференция началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и почтения светлой памяти шехидов.

Председатель госкомитета Фуад Мурадов, поприветствовав гостей, рассказал об успешных результатах диаспорской политики, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым, подчеркнул, что в 2025 году наша диаспора еще раз продемонстрировала миру единство и волю, национальную мощь. На конференции был представлен видеоотчет, отражающий деятельность комитета и азербайджанской диаспоры в 2025 году, доведены до внимания проекты, отличающие наши сообщества за рубежом, свидетельствующие об их продуктивной деятельности. Отмечено, что в настоящее время в 20 странах мира успешно действуют 31 Дом Азербайджана, 15 координационных советов, сотни диаспорских организаций, а в 24 странах - более 90 азербайджанских воскресных школ, а также воскресные школы "Карабах", созданные по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Наши соотечественники поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения, поблагодарили главу государства, постоянно проявляющего чуткое отношение к азербайджанцам мира и заботу о них, заявили, что всегда находятся рядом с Азербайджаном и его политическим руководством.

Выступавшие констатировали, что азербайджанцы мира осуществляют координированную деятельность, демонстрируя единство и солидарность, что 5-летие Победы – вершина гордости, радости и национального единства для всех наших соотечественников, призвали к солидарности и миру. Азербайджанцы мира выразили надежду, что 2026 год станет годом новых идей, новых целей и новых начинаний.

Затем группа членов диаспоры была награждена медалью Азербайджанской Республики “За заслуги в диаспорской деятельности” за продвижение азербайджанского языка и культуры в зарубежных странах, важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры, плодотворную работу в области развития двусторонних и многосторонних связей нашей страны на международной арене.

На встрече были представлены различные музыкальные номера с участием членов диаспоры, популяризирующих в мире азербайджанскую культуру, прозвучал гимн диаспоры, призывающий наших соотечественников к единству и солидарности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!