Обнародован объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в Россию за январь-октябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Россию было экспортировано 90,3 миллиона кВт/ч электроэнергии.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по статистике Азербайджана, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил 3,9 миллиона долларов США.

Экспорт электроэнергии в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился в объемном выражении на 56 миллиона кВтч или на 38,2 процента, а в стоимостном выражении - на 3,9 миллиона долларов США или на 50,1 процента.

В то же время за первые 10 месяцев 2025 года из России в Азербайджан было продано электроэнергии на сумму 3,3 миллиона долларов США в объеме 77 миллиона кВтч.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении увеличился на 466 тысяч долларов США или на 20,5 процента, а в объемном выражении снизился на 2,5 миллиона кВтч или на 3,2 процента.

Отметим, что в январе-октябре 2025 года из Азербайджана в целом в четыре страны - Россию, Грузию, Иран и Турцию - было экспортировано электрической энергии на сумму 64,5 миллиона долларов США в объеме 1,128 миллиарда кВтч.

Также за отчетный период из России, Грузии и Ирана в Азербайджан было импортировано 148,8 миллиона кВтч электроэнергии на сумму 6,6 миллиона долларов США.