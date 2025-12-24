Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не можем забыть наших шехидов, жертв Ходжалы, гибель других невинных людей

БАКУ/ Trend/ - Сейчас между Арменией и Азербайджаном идет мирный процесс, и инициаторами этого процесса также были мы. Это все знают и должны знать. Первое предложение поступило от нас, авторами текста мирного договора и всех положений, включенных в него, являемся мы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

«Как мы можем забыть оккупацию?! Как мы можем забыть наших шехидов?! Как мы можем забыть жертв Ходжалы, гибель других невинных людей?! Мы никогда не можем и не должны это забывать», - подчеркнул глава государства.