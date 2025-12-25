Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджан экстрадирован объявленный в международный розыск преступник

Общество Материалы 25 декабря 2025 18:10 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - По запросу Генеральной прокуратуры Азербайджана Генпрокуратура Республики Казахстан приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Гераева Рамазана Махамалиевича в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года.

Об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, поскольку установлены обоснованные подозрения в совершении Рамазаном Гераевым мошенничества с причинением тяжкого ущерба, в рамках предварительного следствия было принято решение о привлечении его к ответственности и объявлении в международный розыск.

Р. Гераев задержан на территории Республики Казахстан и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Службы исполнения наказаний министерства юстиции.

