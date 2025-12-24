Большие успехи достигнуты также в ландшафтной архитектуре - Ильгар Исбатов

БАКУ /Trend/ - Большие успехи достигнуты также в ландшафтной архитектуре.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов по случаю объявления 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры".

"Такие проекты, как реконструкция Приморского национального парка или строительство Центрального городского парка - большие достижения в этой области. Созданы условия для улучшения экологии нашего города и эффективного и содержательного проведения досуга жителей", - сказал И. Исбатов.

Он подчеркнул, что под руководством главы государства достигнуты беспрецедентные успехи в области градостроительства и архитектуры в целом. "Плановое развитие наших городов получило новое содержание. Были подготовлены документы по планированию касательно столицы и других городов нашей страны. Генеральный план Баку был принят в конце 2023 года. В соответствии с этим планом в городе Баку последовательно и непрерывно ведутся соответствующие работы, возводятся жилые кварталы, строятся промышленные объекты, обновляется дорожно-транспортная инфраструктура и принимается ряд других необходимых мер, в том числе по улучшению экологии", - сказал он.