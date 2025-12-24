Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент, дорогой Брат.

От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству и Вашей семье здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Неуклонный рост мощи родного Азербайджана, его растущий авторитет в регионе и на международной арене благодаря умелому лидерству и дальновидной политике Вашего превосходительства являются для нас источником большой радости и гордости.

Хочу еще раз подчеркнуть свое пожелание, чтобы мирный процесс, начатый после славной Победы в Отечественной войне, пятую годовщину которой мы отмечали вместе, привел к прочному соглашению. Верю, что мирная обстановка на Кавказе, где царит стабильность, послужит развитию всего региона.

Братские отношения и солидарность между Турцией и Азербайджаном, черпающие свою силу в истории, с каждым днем укрепляются в соответствии с принципом «Одна нация, два государства», оставленным нам в наследство Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Благодаря построенным на прочном фундаменте союзническим отношениям и высокому уровню сотрудничества, который мы демонстрируем во всех областях, мы однозначно настроены на реализацию наших совместных проектов, формирующих судьбу и будущее нашего региона.

Дорогой Брат, еще раз поздравляю Вас с днем рождения. Пользуясь случаем, передаю дружественному и братскому народу Азербайджана наилучшие пожелания благополучия и процветания".