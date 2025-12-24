Объявлен график работы «Азербайджанских железных дорог» в праздники

БАКУ /Trend/ - Все структуры ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) будут работать в усиленном режиме с 31 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, которые были объявлены нерабочими днями в связи с Днем ​​солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Об этом Trend сообщили в АЖД.

Отмечено, что для обеспечения непрерывного движения и своевременной доставки грузов и пассажиров проводятся технические проверки транспортных средств, а также регулярные проверки инфраструктуры.

В связи с возросшим пассажирским спросом в праздничные дни будут организованы дополнительные рейсы на междугородних маршрутах.

Так, для организации поездок в Габалу, один из важных туристических регионов страны, с 31 декабря по 4 января назначены дополнительные железнодорожные рейсы в обоих направлениях по линии Баку-Габала-Баку. Поезда будут отправляться из Баку в Габалу в 07:30 в указанные даты, а из Габалы в Баку — в 19:00.

Кроме того, дополнительные рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку в обоих направлениях назначены на 1, 2 и 4 января. Поезда будут отправляться из Баку в 07:45, а из Газаха — в 16:40.

Дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку будут выполняться 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, а также 1, 2, 3 и 4 января. Поезда будут отправляться из Баку в 08:30 26–31 декабря и из Агстафы в 17:12.

1–4 января поезда будут отправляться в 08:30 и 17:20 соответственно.

Дополнительный рейс также назначен на маршруте Баку-Агдам-Баку. Поезда будут отправляться из Баку в 07:10 31 декабря и 3 января, а из Агдама в 18:10.

В целях удовлетворения растущего спроса на поездки в другие туристические регионы, такие как Шеки, Гах, Загатала и Балакен, к поездам на маршруте Баку-Балакен-Баку будут добавлены дополнительные вагоны. К пассажирскому поезду, отправляющемуся из Баку 30 декабря, будет добавлено 5 вагонов, к поезду, отправляющемуся 1 января — 1 вагон, к поезду, отправляющемуся из Балакена в Баку 2 и 3 января — 1 вагон. В случае увеличения спроса планируется добавление дополнительных вагонов и к поездам на других рейсах.

С 31 декабря по 4 января движение поездов по Абшеронской кольцевой железной дороге будет организовано по расписанию нерабочих дней.

Круглосуточный колл-центр АЖД - 1822 также будет работать в усиленном режиме в праздничные дни. Пассажиры могут посетить сайт www.ady.az или загрузить приложение «ADY Mobile», чтобы посмотреть расписание поездов и приобрести билеты.

