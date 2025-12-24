Али Асадов провел обсуждения с председателем Управления по делам религий Турции

БАКУ /Trend/ - 24 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Управления по делам религий Турецкой Республики Сафи Арпагушем.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Отмечено, что на встрече была подчеркнута важность участия С. Арпагуша во Втором форуме религиозных деятелей Азербайджана. В контексте сотрудничества в религиозной сфере между двумя странами была подчеркнута важность дальнейшего углубления взаимоотношений и расширения обмена опытом, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече участвовал председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!