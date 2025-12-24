Минздрав Азербайджана о гриппе у детей, факторах риска и способах защиты

БАКУ /Trend/ - Наиболее эффективным инструментом в борьбе с гриппозной инфекцией является использование специфической вакцины.

Как сообщает Trend, об этом во время прямого эфира на официальной странице министерства здравоохранения в Instagram высказал специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что в каждом эпидемиологическом сезоне выявляется несколько штаммов гриппа. Вакцины против гриппа являются 3- или 4-компонентными и содержат белковые частицы основных сезонных штаммов гриппа, циркулирующих в окружающей среде.

По его словам, вакцинированный человек не может заболеть гриппом, поскольку вакцина не содержит живых вирусов:

«Таким образом, у вакцинированных людей развивается иммунитет к этим штаммам гриппа. Поэтому, поскольку организм вакцинированного человека уже контактировал с частицами этих вирусов, большинство из них не болеют в период распространения (осенне-зимние месяцы) инфекции или переносят инфекцию бессимптомно. Даже если другая часть заболевает, болезнь протекает в легкой неосложненной форме и выздоровление происходит быстро.

А кому нужна вакцинация в первую очередь? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что течение и последствия заболевания зависят исключительно от функционирования иммунной системы. То есть люди с определенными нарушениями иммунной системы, независимо от причины, переносят эту инфекцию в тяжело и осложненной форме, а в некоторых случаях требуется госпитализация.

Дети до 5 лет, чья иммунная система еще не полностью сформирована из-за возраста, беременные женщины, при физиологической иммуносупрессии, у пожилых людей старше 65 лет, а также при различных тяжелых, хронических заболеваниях, у людей с ослабленным иммунитетом будет более неблагоприятное течение гриппа. Защитить таких людей необходимо прежде всего вакцинацией. Таким образом, вакцинируясь против гриппа, можно застраховаться от многих неприятных, а иногда и смертельных заболеваний».

Т. Эйвазов отметил, что грипп имеет свойство распространяться среди детей:

«Поскольку организм ребенка еще не полностью сформирован, он не всегда способен адекватно реагировать на различные инфекции, включая грипп. С другой стороны, по сравнению со взрослыми, у них меньше «опыта» заражения такими вирусами и формирования иммунитета. Учитывая, что почти большинство детей находятся в больших организованных группах (детский сад, школа и др), вирус гриппа, принесенный больным ребенком, приводит к заражению и заболеванию большего числа других детей.

Когда подобная ситуация часто повторяется у отдельных детей, другие дети в группе заболевают несколько раз за сезон, и болезнь иногда может стать массовой. Поэтому родители должны определить болезнь ребенка и не отправлять больного в детский сад или школу. Больного ребенка следует по возможности изолировать дома, и в первую очередь родители детей до 5-ти лет должны немедленно обратиться к врачу. Если температура остается высокой более 3-5 дней или снижается, а затем снова повышается, это указывает на тяжелое и/или осложненное течение заболевания. В таких случаях не следует заниматься самолечением и необходимо срочно обратиться к врачу.

Следует помнить, что высокая температура во время гриппа может вызвать судороги у маленьких детей, а также привести к повышению температуры. Эти состояния представляют серьезную угрозу для жизни ребенка».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что, поскольку вакцинация проводится на добровольной основе, цель проводимой среди населения просветительской работы состоит в том, чтобы лица, входящие в группу риска, в первую очередь обращались в медицинские учреждения для вакцинации:

«Следует отметить, что вакцинные препараты против сезонного гриппа, завезенные в страну Министерством здравоохранения и произведённые французской компанией Sanofi Pasteu, полностью безопасные и качественные. Вакцинация проводится бесплатно в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства или работы.

Для формирования иммунитета к гриппу требуется не менее 2-х недель после вакцинации. Оптимальное время для вакцинации - сентябрь-октябрь, перед началом «обычного сезона гриппа» Однако это можно сделать в течение всего эпидемического сезона».

