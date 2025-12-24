Рамиль Гасымов впервые исполнит партию Каварадосси

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета 8 января представит показ оперы выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини "Тоска", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Премьера этого спектакля, состоявшаяся в 1900 году в Милане, является одним из самых ценных образцов классического оперного искусства и украшает репертуар многих ведущих оперных театров мира.

Пьеса французского драматурга Викторьена Сарду, посвящённая трагической судьбе оперной певицы, ещё в 1899 году привлекла внимание таких композиторов, как Пуччини, Верди и Франкетти. Однако в итоге право написать оперу по этому произведению получил Пуччини. Так, на основе либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы Пуччини создал оперу «Тоска». В основе сюжета — политические авантюры и любовные интриги первых лет правления французского императора Наполеона.

В спектакле партию Тоски исполнит заслуженная артистка Илаха Эфендиева, партию Каварадосси - впервые заслуженный артист Рамиль Гасымов, партию Скарпиа - заслуженный артист Антон Ферштандт. Также в спектакле примут участие заслуженный артист Турал Агасиев, солисты Махир Тагизаде, Рза Хосровзаде, Игорь Ядров, Руслан Персан и Фатима Мамедова.

За дирижёрским пультом - главный дирижёр Театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

