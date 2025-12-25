2025 год стал одним из самых плодотворных для отношений Китая и Азербайджана - Лу Мэй

БАКУ /Trend/ - 2025 год стал одним из наиболее плодотворных периодов в истории китайско-азербайджанских отношений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга, посвященного подведению итогов развития двусторонних отношений между Китаем и Азербайджаном.

В своем выступлении дипломат отметила, что под руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева китайско-азербайджанские отношения значительно повысили свое качество и ускорили темпы развития.

"Наши двусторонние отношения достигли наивысшего уровня за всю историю - уровня всестороннего стратегического партнерства", - подчеркнула Лу Мэй.