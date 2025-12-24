Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)

Азербайджан Материалы 24 декабря 2025 22:50 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - 24 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку.

Как сообщает Trend, гости приняли участие в новогоднем мероприятии, организованном в школе.

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева встретились со школьниками, обучающимися здесь, поздравили их по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, вручили им подарки.

Гости посмотрели выступления и танцы учащихся, прослушали в их исполнении стихотворения и музыкальные отрывки.

Затем Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева пообщались с детьми и сфотографировались с ними.

Отметим, что школа-интернат для детей с нарушением зрения была построена в 1961 году. В 2006 году школа была капитально отремонтирована Фондом Гейдара Алиева, были созданы новые классные комнаты, компьютерный зал, и оснащена современным оборудованием.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости