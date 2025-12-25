В Ханкенди впервые пройдет новогодняя ярмарка «Из села в город»

БАКУ /Trend/ - Новогодняя ярмарка «Из села в город» впервые будет организована на освобожденных территориях. Ярмарку планируется провести в центре города Ханкенди с 27 по 29 декабря.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Отмечается, что на ярмарке, организованной ОАО «Аграрные закупки и снабжение», действующим при министерстве сельского хозяйства, фермеры из разных регионов будут продавать выращенную ими продукцию.

Цель организации новогодней ярмарки «Из села в город» в городе Ханкенди – более полное удовлетворение потребностей жителей в продовольствии и сельскохозяйственной продукции в преддверии Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира.

Следует отметить, что в этом году новогодние ярмарки «Из села в город» проходят также в 8 различных точках столицы и города Сумгайыт.

