Узбекистан о прогнозах по грузоперевозкам по Среднему коридору на 2026 год (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – По нашим прогнозам, объем узбекских грузов, перевозимых через Средний коридор, в 2026 году достигнет 1,5 млн тонн.

Об этом Trend сообщил источник в министерстве транспорта Узбекистана.

В ведомстве отметили, что за последние два-три года наблюдается особенно динамичный рост транзитных перевозок через Каспий, чему способствуют изменения глобальной логистики.

"Узбекистан инвестирует в развитие магистральных автодорог и железнодорожных линий, ведущих к Каспийскому региону, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение по маршруту Среднего коридора", - сообщили в министерстве.

Источник также подчеркнул, что Узбекистан придает первостепенное значение полноценной интеграции в каспийскую транспортно-логистическую инфраструктуру Азербайджана, рассматривая ее как важнейший элемент расширения транзитного потенциала страны.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу и проходящий через несколько стран региона.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, проходит через Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор обеспечивает сухопутное соединение, связывающее восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, обходя более длинные морские маршруты.