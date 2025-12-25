Все мечты моего сына остались неисполненными - мать Александра Кальянинова

БАКУ/Trend/ - Как и у всех, у моего сына были мечты. Александр тоже мечтал о том, о чем мечтают обычные люди.

Как сообщает Trend, об этом сказала мать погибшего пилота пассажирского самолета AZAL, разбившегося под Актау 25 декабря 2024 года, Национального героя Александра Кальянинова Елена Кальянинова.

Она отметила, что жизненные планы ее сына так и остались неосуществленными:

«Он хотел создать семью, воспитывать детей и жить нормальной жизнью. Но все мечты моего сына остались неисполненными», — добавила мать Национального Героя.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО «Азербайджанские авиалинии» («AZAL»), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате крушения погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров.

В предварительном отчете, который был опубликован министерством транспорта Казахстана, подтверждаются следующие факты:

1. Пассажирский самолет «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(«AZAL»), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информацию также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;