В Азербайджане вводят в обращение обновленные банкноты номиналом 50 манатов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане вводятся в обращение обновленные банкноты номиналом 50 манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк.

В верхнем левом углу лицевой стороны денежной купюры изображена подпись председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Талеха Тахир оглу Казымова. На банкноте также указан год выпуска.

Другие элементы дизайна и технические характеристики обновленной банкноты номиналом 50 манатов остаются неизменными по сравнению с действующими банкнотами того же номинала.

Следует отметить, что обновленные банкноты будут находиться в обращении параллельно с действующими бумажными банкнотами номиналом 50 манатов.

