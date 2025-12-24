Азербайджан предпринимает важные меры для взаимодействия представителей различных религиозных конфессий - Сабина Алиева

БАКУ/Trend/ - Азербайджан предпринимает весьма важные меры для взаимодействия представителей различных религиозных конфессий.

Как сообщает Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Сабина Алиева на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана, проходящем в Баку.

Она отметила, что Азербайджан известен как страна, где сходятся разные цивилизации мира, где веками формировалась среда национального и культурного многообразия, и где представители разных наций и конфессий живут в мире, безопасности, взаимопонимании и диалоге.

С. Алиева подчеркнула, что мультикультурализм и толерантность, которые на протяжении истории были образом жизни азербайджанцев, сегодня стали повседневной жизнью каждого гражданина Азербайджана, независимо от его национальной принадлежности, языка или религии:

«Помимо продвижения позитивного опыта в области толерантности, мультикультурализма, религий и межкультурного диалога, наша страна предпринимает весьма важные меры по объединению представителей различных религиозных конфессий».

Омбудсмен напомнила, что в последние годы Азербайджан принимал десятки международных и региональных конференций, форумов и симпозиумов по этой теме.

"Вопросы, которые будут обсуждаться, и доклады, которые будут представлены на сегодняшнем форуме, важны с точки зрения продвижения существующего позитивного опыта в области установления эффективного межрелигиозного диалога и обеспечения более эффективных государственно-религиозных отношений на основе конституционных норм и принципов», - заключила она.

