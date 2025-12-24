Госинспекция труда Азербайджана обеспечила выплату работодателями ранее задержанных средств

БАКУ /Trend/ - Государственная инспекция труда при министерстве труда и социальной защиты населения обеспечила выплату средств, задерживаемую работодателями работникам в период с января по ноябрь.

Об этом Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что в результате принятых мер эти средства были выплачены работодателями работникам. 94 процента этих средств составляли заработная плата, остальная часть — пособия и компенсации, выплачиваемые работодателями, а также компенсация за ущерб.

В ходе расследования жалоб Государственная инспекция труда также установила, что трудовые договоры 71 работника были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

В результате принятых Службой мер в соответствии с законодательством эти работники были восстановлены на своих прежних рабочих местах.

