В Баку состоялась презентация пяти книг к 140-летию великого Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана состоялось очередное мероприятие из цикла, посвященного 140–летию со дня рождения основоположника азербайджанской профессиональной музыки Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Здесь прошла презентация пяти книг, издание которых приурочено к славной юбилейной дате. Издание осуществлено по инициативе и при непосредственном участии члена Союза композиторов, выдающегося ученого-музыковеда, заслуженного деятеля науки и искусств, обладателя ордена «Шараф», академика Земфиры Сафаровой.

Авторами этих трудов являются научные сотрудники отдела «История и теория музыки» Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана. Были представлены следующие книги: Земфира Сафарова - «Патриарх азербайджанской музыки Узеир Гаджибейли» (на русском языке, издательство «СBS», 2025), Zemfira Safarova - “Uzeyir Hajibeyli Life and Creative Career” (на английском языке, изд. «Elm», 2025), Лала Кязимова – “Füzuli qəzəlləri Azərbaycan musiqisində” (изд.“Şərq-Qərb”, 2025), Улькяр Талыбзаде - “Akademik Zemfira Səfərova” (изд. «Elm», 2025), Сехрана Гасими - “Azərbaycan musiqisinin inkişafı: mədəni tarixi kontekstdə təhlil” (изд. “Elm və təhsil”, 2025).

Презентацию вступительным словом открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде. Она отметила, что академик Земфира Сафарова более полувека ведет неустанную работу по пропаганде ценностей азербайджанской музыкальной культуры. "Являясь основателем музыкального источниковедения в республике, она является автором большого количества научных трудов, освещающих неисследованные страницы музыкальной культуры нашей страны, а также книг и монографий, посвященных истории азербайджанской музыки. Особое место в научной деятельности З.Сафаровой занимает личность и творчество основоположника азербайджанской академической музыки Узеира Гаджибейли, она является создателем своеобразной «Узерианы», представленной на различных иностранных языках за пределами нашей страны", - подчеркнула Ф.Ализаде.

На презентации выступили президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли и директор Института архитектуры и искусства, член-корреспондент НАНА, профессор Эртекин Саламзаде, подчеркнувшие большой вклад академика Земфиры Сафаровой в развитие музыкальной науки республики на современном этапе.

О представленных на презентации книгах рассказали доктор искусствоведения, профессор Наиля Рагимбейли, доктор искусствоведения, профессор Ирада Кочарли, заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Улькяр Талыбзаде, музыковед Рая Аббасова.

Музыкальным дополнением к презентации стало исполнении музыки великого Узеира Гаджибейли: фантазию на темы оперетты «Аршин мал алан» исполнила композитор-пианистка Севда Мамедли.

Подытожило мероприятие заключительное слово академика Земфиры Сафаровой, поблагодарившей руководство Союза композиторов в лице Фирангиз Ализаде за прекрасную организацию презентации, по окончании которой все присутствующие имели возможность получить представляемые книги.

