Президент Ильхам Алиев: Если бы против Армении были введены санкции, то она, конечно же, прекратила бы оккупацию

БАКУ/ Trend/ - Сегодня в различных уголках мира происходят войны, столкновения, конфликты. Что незамедлительно делают международные организации или влиятельные страны? Вводят санкции. Конечно, санкции также имеют большое влияние.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

«Особенно если бы против такой маленькой и небогатой, можно сказать, бедной страны, как Армения, были введены санкции, то она, конечно же, прекратила бы оккупацию. Однако санкции не только не были введены, а наоборот, некоторые бесплатно предоставляли им оружие, причем не на миллионы, а на миллиарды долларов», - отметил глава государства.