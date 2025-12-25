Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

На суде над гражданами Армении заслушано последнее слово еще одного обвиняемого

Политика Материалы 25 декабря 2025 15:56 (UTC +04:00)
На суде над гражданами Армении заслушано последнее слово еще одного обвиняемого

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 25 декабря в Бакинском военном суде заслушиванием последних слов подсудимых лиц продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении обвиняемых граждан Республики Армения.

Как сообщает Trend, на судебном заседании обвиняемый Левон Мнацаканян продолжил свое выступление с последним словом.

Подсудимый выразил несогласие с предъявленными ему обвинениями и заявил: «Я не считаю себя виновным ни по одному из предъявленных мне обвинений». Он сказал, что отказывается от своих показаний, данных во время предварительного расследования, и попросил суд принять решение только на основе показаний, данных в суде.

Л. Мнацаканян поблагодарил суд за предоставленную ему возможность до конца высказать свою точку зрения. В заключение он представил суду 51-страничный текст своего выступления, продолжавшегоcя в течение трех дней, который он просил приложить к протоколам судебного заседания.

Затем началось выступление с последним словом обвиняемого Аркадия Гукасяна.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости