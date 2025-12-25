На суде над гражданами Армении заслушано последнее слово еще одного обвиняемого

БАКУ /Trend/ - 25 декабря в Бакинском военном суде заслушиванием последних слов подсудимых лиц продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении обвиняемых граждан Республики Армения.

Как сообщает Trend, на судебном заседании обвиняемый Левон Мнацаканян продолжил свое выступление с последним словом.

Подсудимый выразил несогласие с предъявленными ему обвинениями и заявил: «Я не считаю себя виновным ни по одному из предъявленных мне обвинений». Он сказал, что отказывается от своих показаний, данных во время предварительного расследования, и попросил суд принять решение только на основе показаний, данных в суде.

Л. Мнацаканян поблагодарил суд за предоставленную ему возможность до конца высказать свою точку зрения. В заключение он представил суду 51-страничный текст своего выступления, продолжавшегоcя в течение трех дней, который он просил приложить к протоколам судебного заседания.

Затем началось выступление с последним словом обвиняемого Аркадия Гукасяна.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

