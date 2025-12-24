Основа государственно-религиозных отношений в Азербайджане заложена на конституционном уровне – Омбудсмен

БАКУ/Trend/ - Конституция, являющаяся высшим гарантом прав и свобод человека, и в этом году отмечающая 30-летие ее принятия, установила права и свободы человека как главную ценность и сыграла роль правовой основы для укрепления независимости и суверенитета нашей страны.

Как сообщает Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмена) Сабина Алиева на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана, проходящем в Баку.

По словам Омбудсмена, основа государственно-религиозных отношений в Азербайджане, являющемся светским государством, заложена на конституционном уровне. Конституция закрепляет нормы, такие как равенство всех религиозных убеждений перед законом, свобода совести каждого, а также запрет принуждения кого-либо раскрывать свои религиозные взгляды, совесть или убеждения.

«Статья 25 нашей Конституции, устанавливающая право на равенство, также гласит, что каждому гарантированы равные права и свободы независимо от его религиозной принадлежности.

Кроме того, национальное законодательство запрещает распространение и пропаганду религий и религиозных движений, которые унижают человеческое достоинство или противоречат принципам гуманности».

Сабина Алиева подчеркнула, что эти нормы в Азербайджане применяются положительно не только на законодательном уровне, но и на практике.

«Постоянная поддержка, оказываемая государством мечетям, церквям и синагогам, действующим в нашей стране, и продвижение мультикультурализма как фактора, обогащающего наше духовное наследие, сами по себе способствуют этому», — заключила она.

