Самой заветной мечтой Хокумы было купить дом в Кяльбаджаре — отец Национального героя Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Прошел год с момента крушения недалеко от города Актау самолета «Embraer 190», выполнявшего рейс Баку-Грозный и принадлежавшего ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Как сообщает Trend, на борту находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения, включая троих членов экипажа.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, проявивших высокий профессионализм и мужество во время авиакатастрофы.

Согласно распоряжению, члены экипажа самолета - Игорь Иванович Кшнякин, Александр Георгиевич Кальянинов и Хокума Джалиль гызы Алиева - посмертно удостоены звания Национального героя Азербайджана.

Отец Хокумы Алиевой, Джалил Алиев, рассказал агентству Trend о потери семьи: "Я даже не могу описать этот год без Хокумы. Сколько бы лет не прошло наша скорбь будет жить с нами. Внутри нас бушуют все чувства: огонь, ураган, буря".

Он отметил, что самым большим желанием дочери было купить дом в Кяльбаджаре:

«По воле судьбы, Президент Ильхам Алиев лично вручил ключи от дома в Кяльбаджаре нашей семье. Сейчас я сам живу в Самухе, а мой сын живет в том же доме в Кяльбаджаре со своей семьей и работает в центре DOST».

Дж. Алиев отметил, что после оккупации наших земель семья жила в разных районах России и Азербайджана:

«До освобождения наших земель от оккупации мы, как вынужденные переселенцы, жили в разных районах России и Азербайджана, а с 2003 года - в Самухе. Когда я спросил Хокуму, почему она хочет работать стюардессой, она сказала, что мы жили в разных городах и что жизнь в разных местах - это мое хобби. Хокума купила себе дом в Насиминском районе Баку. Я не могу подойти к ее дому уже год», - сказал он.

Ее отец подчеркнул, что Хокума была очень спокойным человеком, хорошо знавшим свои права.

«Моя дочь начала работать в «Азербайджанских авиалиниях» в 2016 году, сначала переводчиком, а затем бортпроводницей. В сентябре 2024 года она сдала экзамен на юриста в «Азербайджанских авиалиниях» и должна была приступить к новой должности после своего последнего рейса (где произошла авиакатастрофа). Хокума поступила в Ливерпульский университет на магистратуру, но я не позволил ей уехать».

Дж. Алиев рассказал, что, когда Президент Ильхам Алиев встречался с ними, он сказал, что виновные в авиакатастрофе получат заслуженное наказание.

Отец Хокумы Алиевой особо подчеркнул уважение и внимание, которое он уделял своей дочери:

«Бронированный военный санитарный автомобиль, произведенный в Казахстане, был назван в честь Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой. За свой великий гуманизм Хокума была награждена медалью Чингиза Айтматова. В Польше диаспора Азербайджана совместно со Студенческой молодежной организацией учредила стипендию в честь Хокумы Алиевой. Сегодня 7 азербайджанских студентов пользуются этой стипендией».

Дж. Алиев добавил, что семья Хокумы с нетерпением ждет задержания тех, кто стал причиной авиакатастрофы.

«Летом я ездил в район крушения самолета, а когда вернулся, не смог прийти в себя», — добавил он.

Следует отметить, что 23 декабря была выпущена почтовая марка, посвященная самолету ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), потерпевшему крушение в Казахстане 25 декабря прошлого года. Выпуск марки - совместная инициатива AZAL и ООО Azərpoçt и приурочен к годовщине авиакатастрофы под Актау.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО «Азербайджанские авиалинии» («AZAL»), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате крушения погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров.

В предварительном отчете, который был опубликован министерством транспорта Казахстана, подтверждаются следующие факты:

1. Пассажирский самолет «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(«AZAL»), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информацию также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;

5. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд – 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду – 2-я гидравлическая система;

6. Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней части фюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе;

7. Предоставлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов. В предварительном отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами;

8. Обнаруженные в глухих повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета. Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз;

9. В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер";

10. Не указано никакой информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона.

В соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, после предварительного отчета в течение года с момента происшествия должен быть подготовлен окончательный отчет о причинах крушения.

