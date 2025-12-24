Срок содержания под стражей бывшего начальника структуры Минобороны Азербайджана продлен

БАКУ/Trend/ - В суд подано ходатайство о продлении срока предварительного заключения, назначенного бывшему начальнику «Дома отдыха» Министерства обороны Азербайджана Ильхаму Хагвердиеву.

Как сообщает Trend, ходатайство было рассмотрено Бакинским военным судом.

По решению суда ходатайство следственного органа было удовлетворено. Срок содержания под стражей Ильхама Хагвердиева продлен на 1 месяц и 20 дней.

И.Хагвердиеву предъявлено обвинение по статье 311 (взятка) Уголовного кодекса Азербайджана.

