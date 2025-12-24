Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Срок содержания под стражей бывшего начальника структуры Минобороны Азербайджана продлен

Общество Материалы 24 декабря 2025 13:18 (UTC +04:00)
Срок содержания под стражей бывшего начальника структуры Минобороны Азербайджана продлен

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В суд подано ходатайство о продлении срока предварительного заключения, назначенного бывшему начальнику «Дома отдыха» Министерства обороны Азербайджана Ильхаму Хагвердиеву.

Как сообщает Trend, ходатайство было рассмотрено Бакинским военным судом.

По решению суда ходатайство следственного органа было удовлетворено. Срок содержания под стражей Ильхама Хагвердиева продлен на 1 месяц и 20 дней.

И.Хагвердиеву предъявлено обвинение по статье 311 (взятка) Уголовного кодекса Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости