Минздрав о влиянии электронных сигарет на здоровье

БАКУ /Trend/ - Хотя электронные сигареты рекламируются как «менее вредный» продукт, чем обычные сигареты, это не означает, что они безопасны.

Об этом в ответ на запрос Trend сказал руководитель отдела общественного здравоохранения Центра общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Тофиг Мусаев.

«Обычная, то есть традиционная сигарета, при сгорании выделяет множество химических веществ и соединений, в том числе токсичных и канцерогенных. Поскольку в электронных сигаретах нет процесса горения, некоторые из этих токсичных веществ (например, смола и угарный газ) либо отсутствуют, либо присутствуют в гораздо меньших количествах. Однако это сравнительное снижение, поскольку других веществ, попадающих в организм при использовании электронных сигарет, достаточно, и они все еще представляют серьезный риск. Многие электронные сигареты содержат более высокие концентрации никотина, чем обычные сигареты. Это, вместо того чтобы уменьшать зависимость, усугубляет ее. Многие люди начинают использовать электронные сигареты, чтобы бросить курить. Однако исследования показывают, что большая часть пользователей продолжает использовать как обычные, так и электронные сигареты. С другой стороны, электронные сигареты служат путем к никотиновой зависимости среди некурящих», - сказал он.

Т. Мусаев отметил, что ароматические запахи и отсутствие дыма у электронных сигарет создают у людей ощущение безопасности, но научные факты показывают обратное:

"Большинство людей думает, что электронные сигареты просто выделяют водяной пар. На самом деле это аэрозоль, содержащий никотин, ультрамелкие частицы, тяжелые металлы (такие как никель и свинец) и канцерогенные химические вещества (такие как формальдегид). Эти вещества вдыхают все, кто находится в помещении. Хотя пар электронных сигарет не такой плотный, как дым обычных сигарет, содержащиеся в нем частицы гораздо меньше. Эти ультрамелкие частицы долго остаются в воздухе и при вдыхании могут проникать в самые глубокие слои легких, а оттуда непосредственно в кровь. Это вызывает раздражение горла и глаз у окружающих, кашель и одышку, а также острые приступы у людей с астмой. После использования электронной сигареты никотин и химические остатки накапливаются на поверхности в помещении (столы, стены, ковры и даже занавески). Со временем эти остатки могут смешиваться с воздухом или попадать в организм при контакте. С другой стороны, существуют серьезные риски для здоровья детей и беременных женщин. Пассивное воздействие аэрозоля электронных сигарет негативно влияет на развитие легких и функции мозга у детей, а у беременных женщин никотин может проникать через плаценту, создавая риски для развития.

Если рассматривать этот вопрос с юридической точки зрения, то в Азербайджане, согласно закону «Об ограничении использования табачных изделий», электронные сигареты приравниваются к обычным сигаретам. Это означает, что использование электронных сигарет во всех закрытых общественных местах, где курение обычных сигарет запрещено, также запрещено законом и предусматривает штрафы".

Он отметил, что длительное использование электронных сигарет вызывает серьезное повреждение легких, увеличивает риск рака легких.

«Здесь особое место занимает повреждение легких. Подсластители и химические вещества в жидкостях для электронных сигарет могут проникать глубоко в легкие и вызывать серьезные заболевания, вплоть до неожиданных и смертельных последствий. Наиболее серьезную медицинскую тревогу по поводу электронных сигарет подняли в 2019 году, когда в Соединенных Штатах произошли массовые случаи поражения легких (синдром EVALI). Например, ацетат витамина Е, который обычно совершенно безвреден в качестве пищевой добавки или средства по уходу за кожей, оказывает совершенно иное воздействие при попадании в легкие в виде пара. Это вещество имеет маслянистую структуру. Достигнув самых глубоких точек легких (альвеол) в парообразном состоянии, оно снова разжижается и покрывает легочную ткань слоем. В результате это препятствует поступлению кислорода в легкие и вызывает острое воспаление. Данное состояние называется EVALI (поражение легких, связанное с использованием электронных сигарет или вейпинга). Диацетил — это химическое вещество, используемое для ароматизации жидкостей для электронных сигарет (особенно фруктовых и сладких ароматизаторов). Оно вызывает рубцевание и сужение мельчайших бронхиол в дыхательных путях. В медицине это называется «попкорновая болезнь легких» или «облитерирующий бронхиолит». Это приводит к необратимому состоянию и дыхательной недостаточности. Другая опасность – свинец, никель и хром, которые переносятся в пары от нагревательного элемента устройства. Эти микроскопические частицы прилипают к легочной ткани вместе с парами. В долгосрочной перспективе это увеличивает риск как рака легких, так и повреждения внутренних органов, таких как почки.

Использование электронных сигарет приводит к развитию аллергии на вещества в их составе или к таким состояниям, как обострение астмы, частое появление симптомов хронического бронхита, новые проблемы с дыханием, а также развитие ряда заболеваний полости рта. Серьезно страдают и другие органы и системы организма, включая сердечно-сосудистую систему», - сказал Т. Мусаев.

